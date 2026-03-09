Samsunspor, Fenerbahçe'ye 3-2 kaybettiği maçın ardından hakem kararlarına sosyal medya hesaplarından tepki göstermişti.

Samsunspor'un 'Yer İstanbul... Aynı Senaryo...' paylaşımında Marius Mouandilmadji ile mücadelesine ve kırmızı beyazlı ekibin kart beklediği paylaşımına Jayden Oosterwolde yorum yaparak tepki gösterdi.

Jayden Oosterwolde yorumunda, "Mendes'e ilk yarıda çıkması gereken ikinci sarı kartı da unutmayın." dedi.

SAMSUNSPOR: "OOSTERWOLDE BOĞAZ SIKTI" Samsunspor'un bir başka paylaşımında ise "Fenerbahçe futbolcusu Jayden Oosterwolde'nin futbolcumuzun boğazını sıkarak yere indirdiği pozisyonun da herhangi bir kartla cezalandırılmaması, kamuoyunda büyük soru işaretleri oluşturmuştur." denilmişti.