Jayden Oosterwolde'den transfer cevabı

Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili konuşan Hollandalı 22 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda transfer için gelen soruya da yanıt verdi.

TRANSFER SORUSUNA YANIT

Oosterwolde, "Kış döneminde ilgi vardı, neden kaldın?" şeklinde gelen soruya, "Çünkü sezonu burada bitirmek ve ayrılmadan önce Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istiyorum. Kalmak kötü bir şey değil. Fenerbahçe çok güzel bir kulüp ve İstanbul çok güzel bir şehir, birçok arkadaşım var. Yazın göreceğiz" cevabını verdi.

Bu sözlerinin ardından, "O zaman hala bir üst lige gitmek istiyorsun?" sorusu yöneltilen Oosterwolde, "Eğer iyi bir kulüp gelirse, Fenerbahçe ve benimle anlaşırlarsa, bu da bir seçenek. Güzel ülkelerin kulüplerinden oldukça fazla ilgi var ama bu noktaya gelip gelmeyeceğimizi göreceğiz" diye konuştu.

BU SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında bu sezon 39 maçta süre bulan Oosterwolde, 2 kez gol sevinci yaşadı. 22 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.