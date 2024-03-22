İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2024 Cumartesi / 14 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9826
  • EURO
    34,6764
  • ALTIN
    2225.8
  • BIST100
    9111.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Jayden Oosterwolde'den transfer cevabı

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Jayden Oosterwolde, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, hakkında çıkan transfer iddialarına da cevap verdi.

22 Mart 2024 Cuma 23:12 - Güncelleme:
Jayden Oosterwolde'den transfer cevabı
ABONE OL

Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili konuşan Hollandalı 22 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda transfer için gelen soruya da yanıt verdi.

TRANSFER SORUSUNA YANIT

Oosterwolde, "Kış döneminde ilgi vardı, neden kaldın?" şeklinde gelen soruya, "Çünkü sezonu burada bitirmek ve ayrılmadan önce Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istiyorum. Kalmak kötü bir şey değil. Fenerbahçe çok güzel bir kulüp ve İstanbul çok güzel bir şehir, birçok arkadaşım var. Yazın göreceğiz" cevabını verdi.

Bu sözlerinin ardından, "O zaman hala bir üst lige gitmek istiyorsun?" sorusu yöneltilen Oosterwolde, "Eğer iyi bir kulüp gelirse, Fenerbahçe ve benimle anlaşırlarsa, bu da bir seçenek. Güzel ülkelerin kulüplerinden oldukça fazla ilgi var ama bu noktaya gelip gelmeyeceğimizi göreceğiz" diye konuştu.

BU SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında bu sezon 39 maçta süre bulan Oosterwolde, 2 kez gol sevinci yaşadı. 22 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.