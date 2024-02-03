Jayden Oosterwolde'ye Avrupa'dan yoğun ilgi

Emre Mor'u Karagümrük'e, Bartuğ Elmaz'ı Sivasspor'a, Crespo'yu Rayo Vallecano'ya Samet'i Yunanistan'a gönderen Fenerbahçe'de bu kez Jayden Oosterwolde gelişmesi yaşanıyor.

AJAX VE PSV YARIŞTA

Hollanda basını, Jayden Oosterwolde için PSV Eindhoven ile Ajax'ın yarışa girdiğini iddia etti.

INTER, BRIGHTON VE NAPOLİ TAKİP EDİYOR

"voetbal4.u" adlı haber sitesi; iki devin yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini vurgularken, İnter, Brighton ve Napoli'nin de Oosterwolde'yi takip ettiğini duyurdu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe'de 29 maça çıkan Jayden Oosterwolde, 1 gol kaydetti. Bu sezon stoper oyuncuların sakatlığı sonrası İsmail Kartal, Hollandalı yıldızı savunmanın göbeğine devşirdi. 22 yaşındaki savunma oyuncunun piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.