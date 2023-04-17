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Spor

Jayden Osterwolde, ilk 11'e dönebilir

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Jayden Osterwolde sakatlığını atlattı. Osayi Samuel'in yokluğunda Ferdi Kadıoğlu'nu sağ bek oynatacak olan Jorge Jesus, Jayden Osterwolde'yi sahaya sürebilir.

Fanatik17 Nisan 2023 Pazartesi 12:54 - Güncelleme:
Jayden Osterwolde, ilk 11'e dönebilir
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Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Jayden Oosterwolde, hocası Jorge Jesus'tan forma bekliyor.

Jesus, Lincoln ve Oosterwolde'nin peş peşe sakatlanması nedeniyle bu sezon fazla şans vermediği Ezgjan Alioski'yi 11'e almıştı. Makedon oyuncu Karagümrük ve Ankaragücü maçlarında forma giyse de performansıyla hocasını memnun edemedi.

İyileşen Oosterwolde, Ankaragücü karşısında yedek soyunmuştu. Hollandalı futbolcu, Başakşehir maçında formasına kavuşmayı umuyor.

Jesus'un, idmanlarda öğrencisini hazır durumda görmesi halinde çarşamba günü 11'de sahaya sürmesi muhtemel.

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