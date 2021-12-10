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Spor

Jean Evrard Kouassi, Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Yeni transfer, Jean Evrard Kouassi de takımla ilk antrenmanına çıktı.

DHA10 Aralık 2021 Cuma 17:31 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 17:31
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Bordo mavililerde yeni transfer Jean Evrard Kouassi de takım arkadaşlarıyla ilk idmanına çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, yarın Antalya Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo mavili kulübün yeni transferi Jean Evrard Kouassi de bugün takım arkadaşlarıyla ilk idmanına çıktı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 13.30'da yapılan idmanla çalışmalarını tamamlayan oyuncular bugün saat 16.30'da özel uçakla Antalya'ya hareket edecek.

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