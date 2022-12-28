Jean Kouassi: Trabzonspor taraftarını üzüp, gücendirdiysem özür dilerim

"Gol sevinciyle alakalı olarak eğer Trabzonspor taraftarını üzüp, gücendirdiysem özür dilerim"

Jean Kouassi, "nemli bir galibiyet almayı başardık. Bizim için her maç önemli. Bütün maçlara iyi hazırlanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fatih Karagümrük sahasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Kırmızı-siyahlı ekibin sezon başında Trabzonspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jean Kouassi, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kendileri için önemli bir maçtan galip geldiklerini belirten Jean Kouassi, "Önemli bir maçtı. Önemli bir galibiyet almayı başardık. Bizim için her maç önemli. Bütün maçlara iyi hazırlanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki Trabzonspor olması daha özeldi benim için. Bu anlamda galip geldiğimiz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"GOL SEVİNCİYLE ALAKALI OLARAK EĞER TRABZONSPOR TARAFTARINI ÜZÜP, GÜCENDİRDİYSEM ÖZÜR DİLERİM"

Attığı golün ardından yaşadığı gol sevinci sorulan Kouassi, "İçinde bulunduğumuz durum itibariyle bir an önce 3 puanı hanemize yazdırıp, buradan hızlıca çıkmak istiyorduk. O da bugüne nasip oldu. Onun için de şükürler olsun diyorum. Gol sevinciyle alakalı olarak eğer Trabzonspor taraftarını üzüp, gücendirdiysem özür dilerim. Ama gerçekten bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı, bu gollere. Ben de bir sevinç patlaması yaşadım. Gücendirdiysem tekrardan özür dilerim" şeklinde konuştu.