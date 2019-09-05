Jean Michael Seri'nin cezası onandı
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Jean Michael Seri'ye verilen 2 maçlık cezayı onadı.
Tahkim Kurulu’ndan yapılan açıklama şu şekilde;
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş., ve futbolcusu Jean Michael SERI ile ilgili PFDK'nın 29.08.2019 tarihli E.2019-2020/15 K.2019-2020/16 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Jean Michael SERI'nin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
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