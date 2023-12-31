İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2023 Pazar / 18 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,5803
  • EURO
    32,7816
  • ALTIN
    1961.76
  • BIST100
    7470.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Jean Onana için yolun sonu!

Beşiktaş, kadro dışı oyunculardan biri olan Jean Onana ile devre arasında yollarını ayıracak. Kamerunlu futbolcuya, yurt içi ve yurt dışından kiralık teklifler var.

31 Aralık 2023 Pazar 14:23 - Güncelleme:
Jean Onana için yolun sonu!
ABONE OL

Beşiktaş, kadro dışı kalan oyunculardan biri olan Jean Onana ile devre arasında yollarını ayırmayı planlıyor.

Siyah-beyazlılarda fazla forma şansı bulamayan ve kadro dışı kalan Kamerunlu futbolcuya yurt içi ve yurt dışından kiralık teklifler var.

Beşiktaş, 23 yaşındaki futbolcu için bu tekliflerden birini değerlendirecek.

Beşiktaş, Onana'yı sezon başında Lens'ten 4.4 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Siyah-beyazlı ekipte sadece 10 maçta süre bulabilen Onana, Fenerbahçe derbisinin ardından Eric Bailly, Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal ile birlikte performans yetersizliği ve takım içindeki uyumsuzluklar nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.