Jean Onana için yolun sonu!

Beşiktaş, kadro dışı kalan oyunculardan biri olan Jean Onana ile devre arasında yollarını ayırmayı planlıyor.

Siyah-beyazlılarda fazla forma şansı bulamayan ve kadro dışı kalan Kamerunlu futbolcuya yurt içi ve yurt dışından kiralık teklifler var.

Beşiktaş, 23 yaşındaki futbolcu için bu tekliflerden birini değerlendirecek.

Beşiktaş, Onana'yı sezon başında Lens'ten 4.4 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Siyah-beyazlı ekipte sadece 10 maçta süre bulabilen Onana, Fenerbahçe derbisinin ardından Eric Bailly, Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal ile birlikte performans yetersizliği ve takım içindeki uyumsuzluklar nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.