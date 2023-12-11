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Spor

Jean Onana, Süper Lig'de sadece 12 dakika oynadı

Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla takıma kattığı ancak gösterdiği performans neticesinde bir türlü teknik heyeti memnun edemeyen Jean Onana Süper Lig'de sadece 12 dakika süre bulabildi. Siyah beyazlılardan bugün yapılan açıklamada ise oyuncunun kadro dışı bırakıldı duyuruldu.

IHA11 Aralık 2023 Pazartesi 14:46 - Güncelleme:
Jean Onana, Süper Lig'de sadece 12 dakika oynadı
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Beşiktaş'ta performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle 5 futbolcu kadro dışı kaldı. Bu oyuncular arasında Jean Onana da yer alıyor. Fransız ekibi Lens'ten 4 milyon 37 bin 500 Euro bonservis bedeliyle siyah-beyazlılara transfer olan Onana, Süper Lig'de sadece 12 dakika süre buldu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 kaybeden ve zirveyle arasındaki puan farkı 14'e yükselen Beşiktaş'ta kadro yapılanmasına dair radikal kararlar alınmaya başladı. Siyah-beyazlı kulüp, Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

ONANA DİKKAT ÇEKTİ

Kadro dışı kalan futbolcular arasında en dikkat çeken oyuncu ise Jean Onana oldu. Sezon başında Fransız temsilcisi Lens'ten 4 milyon 37 bin 500 Euro'luk bedelle 4 yıllığına Beşiktaş'a imza atan Onana, fazla forma şansı bulamadan kadro dışı bırakıldı. 23 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de toplam 12 dakika sahada kaldı. Kamerunlu oyuncu, Karagümrük, Pendikspor ve Başakşehir maçlarında 1'er dakika, Gaziantep FK mücadelesinde de 9 dakika görev aldı.

Bu kulvarda gol ya da asisti olmayan Jean Onana, Konferans Ligi eleme ve grup aşamalarında ise 6 karşılaşmada 176 dakika top koşturdu.

TRANSFERİNDEN ÖNCE ABOUBAKAR İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ

Onana, Beşiktaş'a transferinden önce Vincent Aboubakar ile görüştüğünü aktarmıştı. Kulübün sosyal medya hesabına konuşan Jean Onana, "Bana Beşiktaş'ın hedefleri olan bir kulüp olduğunu söyledi. Kendisi aynı zamanda milli takımda benim kaptanım. Beşiktaş hakkında söylediği iyi şeylerden motive oldum. Türkiye'de bir zorluk yaşayacağımı sanmıyorum. Tüm enerjimle oynamak istiyorum. Kazanmak istiyorum, çünkü ben kazanmak için buradayım" ifadelerini kullanmıştı.

Kamerunlu oyuncunun, siyah-beyazlılara transfer sürecinde görüştüğü Aboubakar da kadro dışı bırakılan futbolcular arasında yer aldı.

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