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Spor

Jean Onana'nın durumu belirsiz

Beşiktaş'ın devre arasında İtalyan ekibi Genoa'ya kiralık olarak gönderdiği Jean Onana'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

HABER MERKEZİ11 Haziran 2025 Çarşamba 15:48 - Güncelleme:
Jean Onana'nın durumu belirsiz
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Beşiktaş'tan devre arasında Genoa'ya kiralanan Jean Onana'nın geleceğindeki belirsizlik devam ediyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Genoa, henüz 25 yaşındaki futbolcunun opsiyonunu kullanıp kullanmayacağına yönelik kararını vermedi.

Onana'nın Genoa'da fazla forma şansı bulamadığı ancak İtalyan ekibinin Kamerunlu futbolcunun 1.2 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu alıp almayacağını değerlendirdiği kaydedildi.

9 MAÇTA OYNADI

Jean Onana, Beşiktaş'tan Genoa'ya transferinin ardından İtalyan ekibinde 9 maçta forma şansı buldu.

Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Jean Onana'nın Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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