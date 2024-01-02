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Spor

Jean Onana'ya 2 talip birden

Beşiktaş'ta sezon başında transfer edilen ancak beklentilerin uzağında kalan Jean Onana'ya Fransa'dan iki talip çıktı.

Sabah2 Ocak 2024 Salı 09:22 - Güncelleme:
Jean Onana'ya 2 talip birden
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Beşiktaş'ın temmuz ayında Fransa'nın Lens kulübünden 4 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Jean Onana'nın kiralık olarak ayrılması bekleniyor.

Performansı sürekli tartışma konusu olan Kamerunlu futbolcu, hiçbir teknik adamın gözüne giremedi.

23 yaşındaki stopere yapılan yatırımı kurtarmak isteyen siyah-beyazlılar, en azından kiralık gönderip oynamasını sağlamak ve performansının düzelmesini umuyor.

FRANSA'DA İKİ TAKIM İLGİLENİYOR

Fransa Ligue 2'de mücadele eden eski kulübü Bordeaux ve Saint- Etienne'in, Onana'yla ilgilendiği kaydedildi.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Siyah-beyazlı takımda yalnızca 10 maçta süre bulabilen Onana, Fenerbahçe derbisinin ardından Eric Bailly, Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal ile birlikte performans yetersizliği ve takım içindeki uyumsuzluklar nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

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