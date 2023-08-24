Jean Onana'ya İtalya'dan sürpriz talip

Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın sezon başında Lens'ten kadrosuna kattığı ancak beklediği süreyi bulamayan Onana konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

GENOA TALİP OLDU

Siyah-beyazlıların 4 milyon Euro bonservi ödediği yıldız isim için İtalyan basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Genoa, Onana için Beşiktaş'la temasa geçti.

İtalyan ekibinin hocası Gilardinho, Onana'yı kadrosunda görmeyi çok istiyor. Beşiktaş'ın ise nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

2022-2023 sezonunda Lens formasıyla geçiren orta saha oyuncusu 23 resmi maça çıktı. 900 dakika sahada kalan futbolcu skora katkı sağlayamadı.