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Spor

Jean Onana'ya İtalya'dan sürpriz talip

Sezon başında Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Jean Onana için İtalyan kulübü Genoa'nın girişimde bulunduğu iddia edildi.

Sabah24 Ağustos 2023 Perşembe 15:16 - Güncelleme:
Jean Onana'ya İtalya'dan sürpriz talip
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Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın sezon başında Lens'ten kadrosuna kattığı ancak beklediği süreyi bulamayan Onana konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

GENOA TALİP OLDU

Siyah-beyazlıların 4 milyon Euro bonservi ödediği yıldız isim için İtalyan basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Genoa, Onana için Beşiktaş'la temasa geçti.

İtalyan ekibinin hocası Gilardinho, Onana'yı kadrosunda görmeyi çok istiyor. Beşiktaş'ın ise nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

2022-2023 sezonunda Lens formasıyla geçiren orta saha oyuncusu 23 resmi maça çıktı. 900 dakika sahada kalan futbolcu skora katkı sağlayamadı.

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