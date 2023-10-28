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Spor

Jean Onana'ya taraftarlardan tepki

Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada taraftarın hedefinde Jean Onana vardı. Maça ilk 11'de başlayan Kamerunlu futbolcu gösterdiği kötü performansla tepkilerin odağı oldu.

Akşam28 Ekim 2023 Cumartesi 09:56 - Güncelleme:
Jean Onana'ya taraftarlardan tepki
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Norveç'te oynanan maçta, Beşiktaş'ın hedefinde sezon başında renklerine bağladığı Jean Onana da vardı.

%93 PAS İSABETİ VARDI

Beşiktaş taraftarları, Burak Yılmaz'ın ilk 11'de şans verdiği genç oyuncuya sosyal medyadan ateş püskürdü.

61 dakika sahada kalan 23 yaşındaki orta saha tam 65 kez topla buluştu. Onana, yüzde 93'lük pas isabet oranı yakalarken, tercihlerini geriye ve yana doğru yapması tepki topladı. Jean Onana'nın rakipleriyle girdiği 3 ikili mücadeleden sadece 1'ini kazanması da tepki çekti.

4 MİLYON EURO ÖDENDİ

Beşiktaş'ta 8 maça çıkan Jean Onana, şu ana kadar 1 asist üretti. 179 dakika sahada kalan Kamerunlu oyuncunun bonservisi için sezon başında Lens'e 4 milyon euro ödendi.

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