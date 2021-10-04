Jemrai ve Jester Türkiye'yi Red Bull BC One Dünya Finali'nde temsil edecek

DHA 4 Ekim 2021 Pazartesi 12:59 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 12:59

2004 yılından bugüne, her yıl dünyanın en iyi breakdansçısını seçmek için düzenlenen ve global arenada da en prestijli breaking yarışması olarak anılan Red Bull BC One'ın Türkiye Finali 3 Ekim'de İzmir'de gerçekleştirildi. B-Boy ve B-Girl'lerin Türkiye'nin en iyisi olmak için hünerlerini sergilediği, Hummel'ın desteğiyle gerçekleşen yarışma Tarihi Hava Gazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde düzenlendi.

Finalistler B-Girl Jemrai ile B-Boy Jester, gösterdikleri performanslarla hem jüri üyeleri hem de izleyicilerin büyük beğenisini topladı. DJ Markone'ın müzikleri eşliğinde rakipleriyle kozlarını paylaşan ve Türkiye'nin en iyisi olmayı başaran B-Boy ve B-Girl'ü, daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan Red Bull All Star ailesinden B-Boy Ronnie, Killa Kolya ve Türkiye breaking sahnesinden Okan Aydoğan belirledi. Jester ve Jemrai ayrıca 5-6 Kasım 2021'de Polonya'nın Gdansk kentinde gerçekleşecek dünya finallerinde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Etkinlikte sürpriz bir performansa imza atan rap sanatçısı Grogi ve MC Alvin'in, old school dansçılarla beraber gerçekleştirdikleri şov da izleyenlerden tam not aldı.

"BEN DANSLA VAR OLUYORUM"

Finalde ikinci kez mutlu sona ulaşan B-Girl Cemre 'Jemrai' Ece Kozbay, "Bu süreçte yarışmaya hem fiziksel hem de zihinsel olarak hazırlandım. Oldukça zorlu bir süreçti ama hakkını vermişim ki buradayım ve çok mutluyum. Umarım emeklerimin karşılığını alacağım" diye konuştu.

Yarışmanın 6. kez kazananı olan Oğuzhan 'Jester' Karademir ise, "Tekrar Türkiye'nin en iyi breakdansçısı olduğum için çok mutluyum. Dünya Finali için heyecanlıyım. Bir an önce antrenmanlarıma geri dönmek istiyorum. Ben dansla var oluyorum" dedi.

GENÇ YETENEKLERE DANSLARINI GELİŞTİRECEK İPUÇLARI

Red Bull BC One'ın ön eleme turları ve breaking atölyeleri ise 2 Ekim'de gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören ön elemelerde beceri ve stillerini sergileyerek birbirleriyle kıyasıya yarışan dansçılar, atölyelerde de başarılı bir performansın inceliklerini öğrenme fırsatını yakaladı.

BÜYÜK FİNAL POLONYA'DA

Dünyanın en prestijli teke tek breakdans yarışması olarak anılan Red Bull BC One, 2004 yılından beri 30'u aşkın ülkede düzenleniyor. Red Bull BC One Dünya Finali 5-6 Kasım tarihlerinde Polonya'da gerçekleşecek. Her ülkenin finalistleri, dünya finalinde 'en iyi' olabilmek için yarışacak.