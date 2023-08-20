Jens Stryger Larsen: Mücadelemiz galibiyet için yeterli olmadı

Trabzonsporlu Jens Stryger Larsen, Galatasaray maçının ardından açıklama yaptı.

Stryger Larsen yaptığı açıklamada, "Sezona içeride iyi bir galibiyetle başladık ama bu maçı o maçla karşılaştırmak kolay değil. Geçen sezonun şampiyonuyla karşılaşıyorsunuz." dedi.

Ayrıca, "Biz buraya gelirsen rakibin işini zorlaştırmak ve kazanmak adına buraya geldik. Bizim de, rakibin de pozisyonları vardı. Mücadelemiz galibiyet için yeterli olmadı ama biz galibiyet için elimizden geleni yapmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.