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Spor

Jens Stryger Larsen: Mücadelemiz galibiyet için yeterli olmadı

Trabzonsporlu yıldız isim Jens Stryger Larsen, 2-0 kaybettikleri Galatasaray karşılaşmasının ardından basın mensuplarına demeçler verdi. Rakibin zorluğuna dikkat çeken Larsen, 'Sezona içeride iyi bir galibiyetle başladık ama bu maçı o maçla karşılaştırmak kolay değil. Geçen sezonun şampiyonuyla karşılaşıyorsunuz.' ifadelerini kullandı.

20 Ağustos 2023 Pazar 01:03 - Güncelleme:
Jens Stryger Larsen: Mücadelemiz galibiyet için yeterli olmadı
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Trabzonsporlu Jens Stryger Larsen, Galatasaray maçının ardından açıklama yaptı.

Stryger Larsen yaptığı açıklamada, "Sezona içeride iyi bir galibiyetle başladık ama bu maçı o maçla karşılaştırmak kolay değil. Geçen sezonun şampiyonuyla karşılaşıyorsunuz." dedi.

Ayrıca, "Biz buraya gelirsen rakibin işini zorlaştırmak ve kazanmak adına buraya geldik. Bizim de, rakibin de pozisyonları vardı. Mücadelemiz galibiyet için yeterli olmadı ama biz galibiyet için elimizden geleni yapmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

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