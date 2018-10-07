Jeremain Lens: Takım 2. yarıda takdir edilmesi gereken bir iş çıkardı

Beşiktaş'ın Konyaspor ile 2-2 berabere kaldığı mücadelede ağları sarsan Jeremain Lens, karşılaşma sonrasında konuştu.

10 kişiyle iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Lens, "2. yarıda 10 oyuncuyla oyunu zorlamamız gerekiyordu. Gerçekten takım 2. yarıda takdir edilmesi gereken bir iş çıkardı. 10 kişi, Konya'da öne geçtik. Burada üzücü olan, 2-1'den sonra 2 puanı burada bırakmış olmamız" dedi.

Hakemin iyi bir yönetim gösterdiğini kaydeden Hollandalı oyuncu, "Vida'nın pozisyonunu görmedim ama bence hakem açısından genel olarak iyi bir maçtı. Zor bir maçtı, mücadele anlamında yüksekti. Genel olarak adil bir maç çıkardığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

(Sporx)