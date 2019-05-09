Jeremain Lens'e sürpriz talip

Fransız kulüplerinden Angers'in Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen Jeremain Lens'i yakın takibe aldığı öğrenildi.

Angers Teknik Direktörü Stephane Moulin'in yeni sezonda kuracağı kadroda Hollandalı yıldızı görmeyi çok istediği ve yönetime bu konuda rapor verdiği öne sürüldü.

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