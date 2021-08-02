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Spor

Jeremy Simmons TOFAŞ ile nikah tazeledi

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li pivot Jeremy Simmons ile yeniden anlaştı.

AA2 Ağustos 2021 Pazartesi 00:25 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 00:25
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Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesinde kadro yapılanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Geçen sezon da kadroda yer alan 32 yaşında ve 2,04 metre boyundaki Simmons ile 1 yıllık sözleşme yenilendiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mavi-yeşilliler, 2020-2021 sezonu öncesinde takıma dahil olan ve geçtiğimiz yıl da pota altındaki mücadeleci oyunu, ribauntlardaki savaşçı kimliğiyle öne çıkan 1989 doğumlu ABD'li pivot Jeremy Simmons ile yeni sezonda da yola devam edecek. Jeremy Simmons, ING Basketbol Süper Ligi'nde süre aldığı 32 maçta 9,8 sayı, 4,4 ribaunt, 0,9 asist, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 11 maçta 9 sayı, 5,8 ribaunt, 1,5 asist ortalamaları sergilemişti."

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