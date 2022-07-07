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Spor

Jese Rodriguez, MKE Ankaragücü için Ankara'ya geldi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün yeni transferi Jese Rodriguez, Ankara'ya geldi. Terminal çıkışı açıklamalarda bulunan Rodriguez, takımına katkı sağlamak istediğini söyledi.

AA7 Temmuz 2022 Perşembe 22:47 - Güncelleme:
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MKE Ankaragücü'nün yeni transferi İspanyol futbolcu Jese Rodriguez Ankara'ya geldi.

Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen futbolcu, burada kulüp yetkililerince karşılandı.

Terminal çıkışı açıklamalarda bulunan Jese Rodriguez, MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'de başarılı olması için elinden geleni yapacağını söyledi.

Taraftar karşılamasının kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Rodriguez, "Bende bu ilgiye karşılığını vereceğim inşallah. Bu takım için elimden geleni yapacağım. Yeni bir takım yeni bir ortam. En kısa zamanda adapte olup takımıma katkı sağlamak istiyorum." diye konuştu.

Bazı taraftarlarla fotoğraf çektiren Rodriguez, daha sonra kendisi için bekleyen özel araçla havalimanında ayrıldı.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Real Madrid'de başlayan Rodriguez, 16'dan 21 yaşına kadar İspanya'nın alt yaş milli takımlarında forma giydi.

Paris Saint-Germain, Stoke City, Real Betis ve Sporting Lizbon kulüplerinde de oynayan Rodriguez, en son İspanya 2. Ligi takımlarından Las Palmas'ta top koşturmuştu.

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