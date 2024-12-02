İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2024 Pazartesi / 1 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7179
  • EURO
    36,5648
  • ALTIN
    2950.16
  • BIST100
    9629.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jese Rodriguez'den Mourinho itirafı! ''Tartışmaya girmeyi seven biri''
Spor

Jese Rodriguez'den Mourinho itirafı! ''Tartışmaya girmeyi seven biri''

Real Madrid'in eski oyuncusu Jese Rodriguez, İspanyol devinde geçirdiği günlere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Jose Mourinho ile arasının iyi olduğunu söyleyen 31 yaşındaki oyuncu Portekizli çalıştırıcı için 'Tartışmaya girmeyi seven birisi.' ifadelerini kullandı. İşte o açıklamanın detayları...

2 Aralık 2024 Pazartesi 14:30 - Güncelleme:
Jese Rodriguez'den Mourinho itirafı! ''Tartışmaya girmeyi seven biri''
ABONE OL

Real Madrid'in eski futbolcusu Jese Rodriguez, İspanyol devindeki kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Real Madrid'de A Takım'a Jose Mourinho döneminde yükseldiğini söyleyen Jese Rodriguez, Portekizli teknik adamın Real Madrid'de ilk göreve başladığı 2010 yılında yaz kampına katıldığını belirterek, "Mourinho döneminde ikinci adam olan ve çok iyi anlaştığım Aitor Karanka beni aradı ve sezon öncesi için hazır olup olmadığı sordu. Çin'de Di Maria'nın rabona ile yaptığı ortada göğsümle bir gol attım. Aynı yıl, 18 yaşındayken Real Madrid ile ilk maçıma çıktım. Cristiano Ronaldo oyunda çıktı ve ben girdim. O an dünyaya meydan okumak istedim." sözlerini sarf etti.

Real Madrid'de oynadığı dönemde teknik direktör Jose Mourinho ile ilişkisi de sorulan Jese Rodriguez, "Jose Mourinho harika bir teknik direktör, akıllı ve stratejik. Birkaç kez tartışma yaşadık ama bunlar oyuncu - antrenör seviyesindeydi, herhangi bir saygısızlık yoktu. Tartışmaya girmeyi seven birisi. Kendimi geliştirmemde bana çok yardımcı oldu." diye konuştu.

TÜRKİYE'DE DE FORMA GİYDİ

Kariyerine Malezya ekibi Johor DT'te devam eden 31 yaşındaki Jese, Real Madrid'in ardından; Paris Saint-Germain, Stoke City, Real Betis, Sporting, Las Palmas, Sampdoria gibi takımlarda forma giydi.

Jese, 2022-2023 sezonunda ise Türkiye'de MKE Ankaragücü için ter döktü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.