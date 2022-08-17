İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2022 Çarşamba / 20 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9656
  • EURO
    18,2634
  • ALTIN
    1026.66
  • BIST100
    2913.3
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jess Thorup: Trabzon'daki maçı dört gözle bekliyorum
Spor

Jess Thorup: Trabzon'daki maçı dört gözle bekliyorum

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor'u 2-1 yenen Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın teknik direktörü Jess Thorup, Trabzon'da oynanacak ikinci maçtan galip ayrılarak gruplara kalmak istediklerini söyledi.

AA17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:17 - Güncelleme:
ABONE OL

Thorup, Parker Stadı'nda karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maça ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maçın kendi açılarından iyi geçtiğini söyleyen Thorup, futbolcuların performansından memnun kaldığını, takımı kurarken futbolcuların genç ya da yaşlı olmalarını dikkate almadığını ifade etti.

Thorup, "Trabzon'da oynanacak maçtan da galip ayrılarak gruplara kalmak istiyoruz. Bugün soyunma odasında futbolculardan galibiyet şarkısı istemedik. Çünkü daha grup elemelerini geçmedik. İkinci maçı dört gözle bekliyorum." diye konuştu.

Taraftarların desteğinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Thorup, stadyumdaki atmosferin etkileyici olduğunu sözlerine ekledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.