Jess Thorup: Trabzon'daki maçı dört gözle bekliyorum

Thorup, Parker Stadı'nda karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maça ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maçın kendi açılarından iyi geçtiğini söyleyen Thorup, futbolcuların performansından memnun kaldığını, takımı kurarken futbolcuların genç ya da yaşlı olmalarını dikkate almadığını ifade etti.

Thorup, "Trabzon'da oynanacak maçtan da galip ayrılarak gruplara kalmak istiyoruz. Bugün soyunma odasında futbolculardan galibiyet şarkısı istemedik. Çünkü daha grup elemelerini geçmedik. İkinci maçı dört gözle bekliyorum." diye konuştu.

Taraftarların desteğinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Thorup, stadyumdaki atmosferin etkileyici olduğunu sözlerine ekledi.