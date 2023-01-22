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Spor

Jessica Pegula ve Jiri Lehecka çeyrek finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ABD'li Jessica Pegula ve Çek Jiri Lehecka çeyrek finale yükseldi.

AA22 Ocak 2023 Pazar 11:45 - Güncelleme:
Jessica Pegula ve Jiri Lehecka çeyrek finalde
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. gün sabah seansı maçları tamamlandı.

Tek kadınların dünya 3 numarası Pegula, 4. turda 2021 Fransa Açık şampiyonu Çek Barbora Krejcikova (20 numaralı seribaşı) ile karşılaştı. Rakibini 7-5 ve 6-2 biten setlerle 2-0 yenen ABD'li tenisçi, Avustralya Açık'ta üst üste 3. kez çeyrek finale kaldı.

Turnuvanın 6 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime, tek erkekler 4. turunda dünya 71'incisi Lehecka ile korta çıktı. Lehecka, 4-6, 6-3, 7-6, 7-6'lık setlerle 3-1 galip gelerek seribaşı rakibini turnuvanın dışında bıraktı.

Pegula'nın Victoria Azarenka-Lin Zhu eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağı çeyrek finalde, Lehecka'nın rakibi ise Stefanos Tsitsipas-Jannik Sinner maçının kazananı olacak.

  • Jessica Pegula
  • Jiri Lehecka
  • Avustralya Açık

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