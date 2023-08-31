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Spor

Jetsurf 100. Yıl Kupası final yarışları tamamlandı

Afyonkarahisar'da, Türkiye Motosiklet Federasyonu Jetsurf 100. Yıl Kupası final yarışları düzenledi.

31 Ağustos 2023 Perşembe 18:38 - Güncelleme:
Jetsurf 100. Yıl Kupası final yarışları tamamlandı
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Afyonkarahisar'da düzenlenen Jetsurf 100. Yıl Kupası final yarışları sona erdi. Afyonkarahisar'da, Türkiye Motosiklet Federasyonu Jetsurf 100. Yıl Kupası final yarışları düzenledi. Jetsurf 100. Yıl Kupası, Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar'da ilk kez gerçekleştirildi. Turnuva, 12 sporcunun katıldığı final etabı ile tamamlandı.

Yarışmalar sonucunda İsmail Kaptanoğlu birinci, Murat Yorgancılar ikinci ve Mertcan Tuna üçüncü oldu.

Yeni bir spor dallarından olan Jetsurf sporu Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Motor Sporları Federasyonun iş birliğinde bu yıl ülkemizde uygulanmaya başlandı. Slalom parkurunun bulunduğu yarışlar 4 etaptan oluşuyor ve en iyi derece alan sporcu birinci oluyor.

  • Türkiye Jetsurf
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