Jeventus ve Bayern Münih bir üst turda

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 4. haftasında, B ve D gruplarında birer maç yapıldı.

B Grubu lideri Bayern Münih, seyircisi önünde karşılaştığı grubun son sırasındaki Olympiakos'u Lewandowski'nin 69 ve Perisic'in 89. dakikadaki golleriyle 2-0 yendi.

D Grubu'ndaki mücadelede ise Juventus, konuk olduğu Lokomotiv Moskova'yı Douglas Costa'nın 90+3'üncü dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.

Mücadelenin diğer golleri, 4. dakikada Junvetuslu Ramsey ve 12. dakikada Lokomotiv Moskovalı Miranchuk'tan geldi.

Oynadığı 4. karşılaşmadan da galip ayrılan Bayern Münih ve puanını 10'a çıkaran Juventus, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna çıkmayı garantileyen ilk takımlar oldu.