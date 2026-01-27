Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran için sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Fabrizio Romano'nun paylaştığı bilgilere göre, birkaç kulüp genç golcü için son dakika transfer ihtimali kapsamında ilgisini net şekilde ortaya koydu.

Bu hafta itibarıyla resmi olmayan temaslara başlayan kulüplerin, sürecin nabzını tutarak olası bir hamle için zemin hazırladığı ifade edildi.

Henüz resmi bir teklif bulunmazken, yoklamaların kısa sürede somut adımlara dönüşebileceği belirtildi.

TRANSERDEKİ EN KRİTİK UNSUR

Transferdeki en kritik unsur ise Fenerbahçe yönetimi ile Jhon Duran'ın vereceği karar olacak. Sarı-lacivertli kulübün oyuncu için belirleyeceği strateji ve Duran'ın Avrupa ihtimaline yaklaşımı, sürecin seyrini belirleyecek.

BU SEZON DURAN

Sezon başında Al-Nassr'dan kiralanan Duran, Fenerbahçe formasıyla 21 maçta 5 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı. Duran'ın Galatasaray derbisinde attığı son dakika golü ise unutulmazlar arasına girdi.