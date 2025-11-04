İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2025 Salı / 14 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0928
  • EURO
    48,3635
  • ALTIN
    5337.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jhon Duran sakatlık süreci hakkında konuştu! ''Başkanımız hep yanımdaydı''
Spor

Jhon Duran sakatlık süreci hakkında konuştu! ''Başkanımız hep yanımdaydı''

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Jhon Duran kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sakatlık süreci hakkında konuşan Kolombiyalı yıldız 'Başkanımız tüm sakatlık süreç boyunca yanımda oldu, yardımcı oldu, eşlik etti. Her zaman oyuncuların yanımda oldu. Benimle konuştu. Bu süreci atlatmamda yardımcı oldu.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ4 Kasım 2025 Salı 17:08 - Güncelleme:
Jhon Duran sakatlık süreci hakkında konuştu! ''Başkanımız hep yanımdaydı''
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran, Beşiktaş derbisi sonrası FBTV'ye açıklamalarda bulundu. İşte Duran'ın sözleri

"ÇOK YOĞUN ÇALIŞTIM"

"Uzun bir süreçti sakatlık. En iyi şekilde geri dönmek için yoğun çalıştım. Her futbolcu takımına katkı sağlamak, bir an önce oynamak ister. Uzun oldu ama bir o kadar iyi oldu. En iyi şekilde çalıştım. En kısa sürede en iyi formuma ulaşmak ve takımıma katkı sağlamak istiyorum."

"İNSANLARIN KÖTÜ YORUMLARINA ALIŞKINIM"

"İnsanların kötü yorumlarına alışkınım. Ben her zaman bu tarzlardan uzak durdum, sakinliğimi korudum, çalışmalarıma inandım. Tanrının yapmış olduğu plana güvendim. Geri kalan umrumda olmadı."

"BAŞKANIMIZ HEP YANIMDAYDI"

"Başkanımız tüm sakatlık süreç boyunca yanımda oldu, yardımcı oldu, eşlik etti. Her zaman oyuncuların yanımda oldu. Benimle konuştu. Bu süreci atlatmamda yardımcı oldu."

"SEVİNCİM, DUYGULARIMIN DIŞAVURUMU"

"Güzel bir gol oldu. Öylesine böyle önemli bir sakatlıktan sonra böyle bir maçta galibiyet golünü atmak önemliydi. Gol sevincim duygularımın dışavurumuydu."

"BEN MAÇ MAÇ BAKARIM, YOL UZUN"

"Ben gün gün, maç maç bakarım. Önümüzde uzun bir yol var. Tek odak oynayacağımız ilk maç. Sonra ne olacağına bakacağız."

"TARAFTARLARIMIZ HEP YANIMIZDA"

"Taraftarlarımız desteklemeye devam etsinler. Nereye gidersek gidelim oradalar. Onları mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz."

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.