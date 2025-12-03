Beşiktaş derbisinde 90+5'te attığı golle F.Bahçe'ye 3 puanı getiren Jhon Duran, G.Saray karşısında da yaptığı skor katkısıyla takımına 1 puan getirmesini bildi.
21 yaşındaki Kolombiyalı golcü ülkesinde manşetleri süsledi:
EL TIEMPO: "Jhon Jader Duran rahat bir nefes aldı."
CARACOL: "Duran, F.Bahçe'yi yenilgiden kurtaran muhteşem golü attı."
AS COLOMBİA: "Duran, G.Saray derbisinde F.Bahçe'nin kahramanı oldu."
FUTBOL RED: "Duran imdada yetişti."
YAHOO COLOMBİA: "Duran Fenerbahçe'yi G.Saray'a yenilmekten kurtardı.
PUBLIMETRO: "Jhon Duran, son dakikada attığı kritik golle takımının kahramanı ve kurtarıcısı oldu."
LA LIBERTAD: "Jhon Duran, Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında beraberliği kurtarmasını sağladı."