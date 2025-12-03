İSTANBUL 16°C / 7°C
Spor

Jhon Duran ülkesinde gündem oldu! ''Derbinin kahramanı''

Galatasaray derbisinde attığı golle Fenerbahçe'ye 1 puanı kazandıran Jhon Duran ülkesi Kolombiya'da gündem oldu. Genç yıldız için 'Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında beraberliği kurtarmasını sağladı.' ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

AKŞAM3 Aralık 2025 Çarşamba 09:21 - Güncelleme:
Jhon Duran ülkesinde gündem oldu! ''Derbinin kahramanı''
Beşiktaş derbisinde 90+5'te attığı golle F.Bahçe'ye 3 puanı getiren Jhon Duran, G.Saray karşısında da yaptığı skor katkısıyla takımına 1 puan getirmesini bildi.

21 yaşındaki Kolombiyalı golcü ülkesinde manşetleri süsledi:

EL TIEMPO: "Jhon Jader Duran rahat bir nefes aldı."

CARACOL: "Duran, F.Bahçe'yi yenilgiden kurtaran muhteşem golü attı."

AS COLOMBİA: "Duran, G.Saray derbisinde F.Bahçe'nin kahramanı oldu."

FUTBOL RED: "Duran imdada yetişti."

YAHOO COLOMBİA: "Duran Fenerbahçe'yi G.Saray'a yenilmekten kurtardı.

PUBLIMETRO: "Jhon Duran, son dakikada attığı kritik golle takımının kahramanı ve kurtarıcısı oldu."

LA LIBERTAD: "Jhon Duran, Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında beraberliği kurtarmasını sağladı."

