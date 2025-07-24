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  • Jhon Duran'ın Al Ittihad maçındaki performansı gündem oldu! ''Bundan daha iyi olamazdı''''
Spor

Jhon Duran'ın Al Ittihad maçındaki performansı gündem oldu! ''Bundan daha iyi olamazdı''''

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, Al Ittihad ile oynanan hazırlık maçında ilk kez forma giydi. Sarı lacivertli ekibin 4-0 kazandığı maçta 2 gol kaydeden Kolombiyalı yıldız Suudi Arabistan ve ülkesinde gündem oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ24 Temmuz 2025 Perşembe 11:57 - Güncelleme:
Jhon Duran'ın Al Ittihad maçındaki performansı gündem oldu! ''Bundan daha iyi olamazdı''''
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Fenerbahçe'nin ses getiren transferi Jhon Duran, Al Ittihad ile oynanan maçta ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Fenerbahçe'nin 4-0 kazandığı maça Duran'ın 2 gollük katkısı Kolombiya ve Suudi Arabistan'da gündem oldu. Suudi basınında atılan manşetlerde Jhon Duran'ın umut verici bir başlangıç yaptığı belirtildi.

ESPN Kolombiya'da ise "Kolombiyalı Jhon Duran'ın Fenerbahçe'deki hikayesi, Al-Ittihad'a karşı oynanan ve 4-0 kazanılan hazırlık maçında attığı iki golle en iyi şekilde başladı. ifadeleri yer aldı.

AS Kolombiya da Jhon Duran'ın ilk maçında goller atmasını manşetine taşıdı. Haberde "İlk maçı da bundan daha iyi olamazdı: iki gol atarak 4-0 kazandı." denildi.

El Tiempo'da yer alan haberde ise "Jhon Duran'ın Fenerbahçe formasıyla ilk kurbanı Al Ittihad" oldu" ifadeleri kullanıldı.

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