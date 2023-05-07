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Spor

Jimmy Butler döndü, Heat seride öne geçti

NBA Doğu Konferansı yarı finali 3. maçında ev sahibi Miami Heat, New York Knicks'i 105-86 mağlup etti.

7 Mayıs 2023 Pazar 11:06 - Güncelleme:
Jimmy Butler döndü, Heat seride öne geçti
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde Miami Heat, konuk ettiği New York Knicks'i 105-86 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

Heat'te sakatlığı geçen ve formasına kavuşan Jimmy Butler 28 sayı ve 4 ribaunt, Max Strus 19 sayı, Bam Adebayo 17 sayı ve 12 ribaunt, Kyle Lowry 14 sayı ve 4 asistlik performans sergiledi.

Knicks'te Jalen Brunson 20 sayı, 8 asist ve 6 ribaunt, Josh Hart 15 sayı ve 12 ribaunt, RJ Barrett 14, Immanuel Quickley 12 sayı, Julius Randle 10 sayı ve 14 ribauntla oynadı.

Serinin dördüncü müsabakası, 9 Mayıs Salı günü TSİ 02.30'da yine Heat'in ev sahipliğinde yapılacak.

  • HEAT
  • KNİCKS

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