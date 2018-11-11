Jimmy Butler, Philadelphia 76ers'a takaslandı

Takası uzun süredir gündemde olan 29 yaşındaki basketbolcu, Dario Saric, Robert Covington ve 2022 yılına ait 2. tur draft hakkı karşılığında, Furkan Korkmaz'ın da forma giydiği Philadelphia 76'ers'a takas oldu.

Minnesota Timberwolves takasta Butler’ın yanında ayrıca Justin Patton’u da Philadelphia'ya gönderdi.