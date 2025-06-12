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Spor

Jimmy Butler'den sürpriz hamle! Futbol takımı almak için adım attı

Golden State Warriors'ın başarılı oyuncusu Jimmy Butler, Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın hisselerini almak için 200 milyon doların üzerinde harcama yapmaya hazır bir konsorsiyuma katıldı.

HABER MERKEZİ12 Haziran 2025 Perşembe 08:56 - Güncelleme:
Jimmy Butler'den sürpriz hamle! Futbol takımı almak için adım attı
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Golden State Warriors'ın yıldızı Jimmy Butler, futbol dünyasında büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Butler, Crystal Palace'ın hisselerini almak için 200 milyon doların üzerinde harcama yapmaya hazır bir konsorsiyuma katıldı.

Konsorsiyumda eski Roc Nation avukatı Wajid Mir ve Morgan Stanley'nin eski yöneticisi Bejan Esmaili de yer alıyor. Crystal Palace'ın hisseleri, Eagle Football Holdings'in kontrolünde bulunuyor. Şirket, John Textor tarafından kuruldu ve dünya çapında Olympique Lyonnais, Botafogo, RWD Molenbeek ve FC Florida gibi kulüplerde de hisselere sahip.

Crystal Palace, FA Kupası zaferiyle Avrupa Ligi biletini aldı. Ancak Olympique Lyonnais'in de Avrupa Ligi'ne katılması, UEFA'nın aynı turnuvada çoklu kulüp sahipliği kuralı nedeniyle sorun yaratıyor.

Mevcut sahipler, Textor'un kulüp kararları üzerinde tam yetkiye sahip olmadığını savunarak hisse satışının bu problemi çözebileceğini ve Crystal Palace'ın Avrupa'da mücadele etmesinin önünü açabileceğini belirtiyor.

  • Jimmy Butler
  • Crystal Palace
  • Golden State Warriors

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