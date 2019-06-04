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Jimmy Durmaz'dan Galatasaray ve Beşiktaş için transfer açıklaması

Toulouse ile olan kontratı sona eren Jimmy Durmaz, Galatasaray ve Beşiktaş'tan teklifler olduğunu doğruladı.

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3 Haziran'da Aftonbladet'e 'Türkiye'de oynamak istiyorum.' açıklamasını yapan Jimmy Durmaz, bu kez kulüp isimleriyle birlikte gelen sorulara yanıt verdi.

İşte Jimmy Durmaz'a gelen sorular ve İsveçli futbolcunun cevapları:

"Adın Galatasaray ve Beşiktaş ile geçiyor. Türkiye'ye dönmek istiyor musun?"

- İkisi de muhteşem alternatifler. Başka teklifler de var. Menajerim Martin Dahlin, sadece görüşmeler sona doğru geldiğinde ahber verir. Her şeyi halleder. Bugün beni aradı. Şu an görüşmelerde sona gelmiş durumdayız. Sakinliğimi korumaya çalışıyorum. Martin, bana henüz 'Bitti' demedi.

"Toulouse'dan kesin olarak ayrıldın mı?"

- Hayır, kesinlikle hayır. Sabah, teknik direktörümüzle görüştüm. O kapı henüz kapandı diyemeyiz.

"BU KONTRATIM BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

"30 yaşındasın. Bu kontrat senin için ne kadar önemli?"

- Bu kontrat benim için çok önemli. 30 yaşındayım ve önümde uzun yıllar kalmadı. Neler olacak göreceğiz. Hala en üst seviyede oynayabilecek durumdayım. İyi bir ligde, iyi bir takımda ve en iyi şekilde oynamak istiyorum.

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