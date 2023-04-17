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Spor

Jimmy Floyd Hasselbaink: Arsenal'in bu yıl şampiyonluğu kaybetmesi bir felaket olur

Chelsea'nin Hollandalı eski oyuncusu Jimmy Floyd Hasselbaink, Arsenal'in şampiyonluk şansını değerlendirdi.

17 Nisan 2023 Pazartesi 16:39 - Güncelleme:
Jimmy Floyd Hasselbaink: Arsenal'in bu yıl şampiyonluğu kaybetmesi bir felaket olur
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Chelsea'nin Hollandalı eski oyuncusu Jimmy Floyd Hasselbaink, İngiltere Premier Lig'de liderliğini sürdüren Arsenal'in son haftalarda yaşadığı puan kayıplarına yönelik konuştu.

Arsenal'in Premier Lig'i kazanmak için daha iyi bir fırsat bulamayacağını söyleyen Hasselbaink, "Gelecek sezon herkes daha güçlü olacak. Arsenal belki de bugünkü konumunda olmayacak. Bu yıl şampiyonluğu kaybetmeleri bir felaket olur." dedi.

Arsenal'in puan kaybetme lüksünün kalmadığını söyleyen Hasselbaink, "Manchester City'de oynuyorsanız baskı altında oynamaya alışıksınızdır. City oyuncuları işleri yapmaya devam ediyor ve sezon sonuna kadar her maçlarını kazanabilirler. Arsenal'in çok zor bir Newcastle United deplasmanı var ve artık puan kaybetme lüksleri yok. O maçı

kazanamamak Manchester City'e kaybetmekten daha acı verici olur ve sezon başındaki performansı tamamen sıfırlar." ifadelerini kullandı.

74 puanı bulunan Arsenal, 1 maçı eksik takipçisi Manchester City'nin 4 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

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