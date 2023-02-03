Jırge Jesus: Her şey adil şekilde ilerlerse, biz zaten lider oluruz

"Her şey adil şekilde ilerlerse, biz zaten lider oluruz."

"Fenerbahçe taraftarına seslenmek istiyorum. Bizler mağdur olduk. Taraftarlar bundan etkilendi. Adaletsiz hakem kararları vardı. İki penaltımız vardı. VAR devreye girmeliydi. Görmediler değil, devreye girmediler. Fenerbahçe yara aldı."

"Türkiye'ye geldiğimden beri hakemler hakkında konuşmadım. Onlara saygı duyuyorum ama dün yaşananlar fazlaydı. Yıllardır bu işin içindeyim, böyle bir şey görmedim. Maç sonu hakeme gidip bunu söylemek istedim. Son pozisyon için yanına gittim. terbiyesizlik yapmadım."

"Hakemin yanında çok oyuncu vardı. Bizim oyuncuları uzaklaştırmak istedim. Penaltılardan bahsetmedim. son pozisyondaki serbest vuruşu söyledim. Ama bana kırmızı gösterdi. Nedenini bilmiyorum. Saygısız davranışta bulunduğumu söyledi ama ben kötü bir şey demedim."

Galatasaray'ın 6 puan gerisindeyiz. Ligin bitmesine çok var. Türkiye Ligi çok çekişmeli. Türkiye'de her takım puan kaybediyor. Biz yeniden lider olabiliriz. Puan farkını kapatmak için devam edeceğiz."