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Spor

Joachim Löw Bayern'in yıldızıyla geliyor

Teknik direktörlük için Joachim Löw ile görüşen Fenerbahçe, Alman teknik adamın talebi üzerine Bayern Münih'te az süre alan Choupo-Moting'i kiralamak için girişimlere başladı.

Fotomaç7 Şubat 2022 Pazartesi 09:26 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 09:26
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Fenerbahçe'de gelecek senenin teknik direktörünü belirlemek için çalışmalar devam ediyor. 3 isimle görüşmelerin sürdüğünü açıklayan Ali Koç'un listesinin başında Joachim Löw yer alıyor.

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Alman çalıştırıcıyla görüşmelerde son aşamaya gelinirken, transferle ilgili de bomba bir iddia ortaya atıldı. Fotomaç'ın haberine göre iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Kanarya'nın Löw'ün isteği üzerine Bayern Münih'te az süre alan Choupo-Moting'i kiralamak istediği bildirildi.

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Kamerun Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden 32 yaşındaki forvetin de Löw ile birlikte çalışmaya hayır demeyeceği belirtildi.

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