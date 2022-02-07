Joachim Löw Bayern'in yıldızıyla geliyor

Fotomaç 7 Şubat 2022 Pazartesi 09:26 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 09:26

Fenerbahçe'de gelecek senenin teknik direktörünü belirlemek için çalışmalar devam ediyor. 3 isimle görüşmelerin sürdüğünü açıklayan Ali Koç'un listesinin başında Joachim Löw yer alıyor.