Joachim Löw Bayern'in yıldızıyla geliyor

Fenerbahçe'de gelecek senenin teknik direktörünü belirlemek için çalışmalar devam ediyor. 3 isimle görüşmelerin sürdüğünü açıklayan Ali Koç'un listesinin başında Joachim Löw yer alıyor.
Ali Koç - Joachim Löw zirvesi gerçekleşti! İşte Alman hocanın talepleri
Alman çalıştırıcıyla görüşmelerde son aşamaya gelinirken, transferle ilgili de bomba bir iddia ortaya atıldı. Fotomaç'ın haberine göre iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Kanarya'nın Löw'ün isteği üzerine Bayern Münih
'te az süre alan Choupo-Moting
'i kiralamak istediği bildirildi.
Fenerbahçe'de isyan var! Serdar Dursun ve Mesut Özil...Kamerun Milli Takımı
ile Afrika Uluslar Kupası
'nda mücadele eden 32 yaşındaki forvetin de Löw ile birlikte çalışmaya hayır demeyeceği belirtildi.