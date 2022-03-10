Joachim Löw'de işlem tamam! 1 hafta içinde...

Akşam 10 Mart 2022 Perşembe 09:27 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 09:27

Alman teknik direktör Joachim Löw ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeler artık son aşamada. Alman LIGABlatt geçtiğimiz hafta iki tarafın bir araya geldiğini ve detaylar üzerinde görüştüğünü bildirmişti. Bu kez bir başka Alman haber sitesi onefootball.com Türkiye ve Almanya'dan gelen bilgilerin, imzaların yakın bir zamanda atılacağını gösterdiğini duyurdu. Haberde şu detaylara yer verildi:

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"ANLAŞMA TAMAMLANMAK ÜZERE"

"Yaklaşık iki hafta önce, LIGABlatt, Fenerbahçe ile Joachim Löw arasındaki müzakerelerin ilerlediğini bildirdi. Şimdi muhteşem anlaşma görünüşe göre tamamlanmak üzere.

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"1 HAFTA İÇİNDE AÇIKLANABİLİR"

"Taraflar tüm noktalarda fikir birliği içinde. Kanaryalar Löw'ün sözleşmesini kamuoyuna açıklamaya hazırlanıyor. Resmi tanıtımın bir hafta içinde yapılması bile muhtemel."

"İSMAİL KARTAL VE ALMANYA'DAN İKİ YARDIMCI"

"Löw'ün, yapıcı bir değişim içinde olan İsmail Kartal'ın yanı sıra Almanya'dan 2 yardımcı daha getirerek işi yürütmesi planlanıyor."

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"MEVCUT KADRO YETERLİ DEĞİL"

"Löw'ün iddialı hedefi şu, 'Yeni bir futbol kültürü oluşturmak ve Fenerbahçe'yi eski gücüne geri döndürmek.' Ancak Süper Lig'de yeniden şampiyonluğa oynamak ve uluslararası bir sansasyon yaratmak için mevcut kadro yeterli değil."

"ÖNÜMÜZDEKİ YAZ FENERBAHÇE'Yİ TRANSFERDE HAREKETLİ GÜNLER BEKLİYOR"

"Elbette güçlü bir takım ruhu da oluşturmak gerekiyor. Fenerbahçe'nin mali imkanları dahilinde önümüzdeki yaz piyasasında hareketli günlerin yaşanması şaşırtıcı olmayacak."