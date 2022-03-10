Joachim Löw'de işlem tamam! 1 hafta içinde...

Alman teknik direktör Joachim Löw ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeler artık son aşamada. Alman LIGABlatt geçtiğimiz hafta iki tarafın bir araya geldiğini ve detaylar üzerinde görüştüğünü bildirmişti. Bu kez bir başka Alman haber sitesi onefootball.com Türkiye ve Almanya'dan gelen bilgilerin, imzaların yakın bir zamanda atılacağını gösterdiğini duyurdu. Haberde şu detaylara yer verildi:
"Yaklaşık iki hafta önce, LIGABlatt, Fenerbahçe ile Joachim Löw arasındaki müzakerelerin ilerlediğini bildirdi. Şimdi muhteşem anlaşma görünüşe göre tamamlanmak üzere.
"Taraflar tüm noktalarda fikir birliği içinde. Kanaryalar Löw'ün sözleşmesini kamuoyuna açıklamaya hazırlanıyor. Resmi tanıtımın bir hafta içinde yapılması bile muhtemel."
"Löw'ün, yapıcı bir değişim içinde olan İsmail Kartal'ın yanı sıra Almanya'dan 2 yardımcı daha getirerek işi yürütmesi planlanıyor."
"Löw'ün iddialı hedefi şu, 'Yeni bir futbol kültürü oluşturmak ve Fenerbahçe'yi eski gücüne geri döndürmek.' Ancak Süper Lig'de yeniden şampiyonluğa oynamak ve uluslararası bir sansasyon yaratmak için mevcut kadro yeterli değil."
"Elbette güçlü bir takım ruhu da oluşturmak gerekiyor. Fenerbahçe'nin mali imkanları dahilinde önümüzdeki yaz piyasasında hareketli günlerin yaşanması şaşırtıcı olmayacak."