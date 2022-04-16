Joachim Löw'ün Fenerbahçe'ye transferi UEFA'ya bağlı

Fenerbahçe Yönetimi'nin yeni sezonda takımı emanet etmek istediği Joachim Löw ile görüşmeler devam ediyor.

Sabah'ın haberine göre; Alman teknik adam, istediği kadroyu kurmak için 30 milyon avro bütçe talep ederken, UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması bu konuda Kanarya'nın önündeki en önemli engel olarak görülüyor.

Başkan Ali Koç, hem Löw hem de ekibinin alacağı ücret konusunda anlaşmayı tamamlarken bu konuda taraflar el sıkıştı.

Fakat iddialı bir kadro ile sezona başlayıp lig şampiyonluğu hasretini bitirmek isteyen Alman çalıştırıcı, 30 milyon avroluk (475 milyon TL) yeni transfer bütçesi talep ederken yönetim de konuyu UEFA'ya taşıdı.

FFP yetkilileri ile görüşüp esneklik isteyen Fenerbahçe cephesi, bütçe için onay alırsa Joachim Löw ile 3 yıllık anlaşmaya imza atacak.