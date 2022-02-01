Joan Laporta: Ousmane Dembele, teklifimizi reddetti ve daha fazlasını istedi

1 Şubat 2022 Salı 19:22 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 19:23

Barcelona Başkanı Joan Laporta, transferin son gününde takımdan ayrılmayan Ousmane Dembele için konuştu.

Dembele'ye yeni kontrat teklifi yaptıklarını söyleyen Laporta, "Dembele'ye kontrat uzatma teklifinde bulunduk ve bu çok iyi bir teklifti. Reddetti ve daha fazlasını istedi. Görüşmeler çıkmaza girdi, menajeri bize karşı tavır aldı ama hiçbir şey söylemedi. Biz, elimizden geleni yaptık." dedi.

Fransız futbolcunun gelen teklifleri reddettiğini dile getiren Barcelona Başkanı, "Diğer kulüplerden de çok iyi iki teklif aldı. Onları geri çevirmesine çok şaşırdık. Son teklif İngiltere'den geldi, reddetti ve sezon sonuna kadar Barcelona'da kalmayı tercih etti. Böyle davranmak ne kendisine ne de Barcelona'ya fayda sağlamıyor. Onu anlamak zor. Xavi'nin gelecek sezonu da düşünmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.