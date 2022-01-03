Joan Laporta: Tüm üst düzey oyuncular Barcelona'ya gelmek istiyor

3 Ocak 2022 Pazartesi 18:09 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 18:09

La Liga devi Barcelona'nın başkanı Joan Laporta, ara transfer döneminde yapılacak olan takviyeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Üst düzey oyuncuların Barcelona'ya gelmek istediğini vurgulayan Laporta, "Rekabetçi bir takım yaratmak için çalışıyoruz. Barcelona'da yeni bir yapılanma var, artık her şey mümkün. Sahip olduğumuz özel gücü geri kazanıyoruz. Tüm üst düzey oyuncular Barcelona'ya gelmek istiyor. Hem spor hem de ekonomik açıdan dikkate almamız gereken çok şey var. İyi bir ilerleme kaydettik." dedi.

Transferde seçeneklerini değerlendirdiklerini dile getiren Barcelona Başkanı, "Ferran Torres'i kadromuza kattığımız için mutluyuz. Sessiz ve derinden ilerliyoruz. Transfere şu an daha da yoğunlaştık ve seçeneklerimizi değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.