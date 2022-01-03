İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2022 Pazartesi / 30 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,0809
  • EURO
    14,8612
  • ALTIN
    758.2
  • BIST100
    1926.66
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Joan Laporta: Tüm üst düzey oyuncular Barcelona'ya gelmek istiyor
Spor

Joan Laporta: Tüm üst düzey oyuncular Barcelona'ya gelmek istiyor

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın başkanı Joan Laporta, ocak ayında yapılacak transferlerle ilgili konuştu.

3 Ocak 2022 Pazartesi 18:09 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 18:09
ABONE OL

La Liga devi Barcelona'nın başkanı Joan Laporta, ara transfer döneminde yapılacak olan takviyeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Üst düzey oyuncuların Barcelona'ya gelmek istediğini vurgulayan Laporta, "Rekabetçi bir takım yaratmak için çalışıyoruz. Barcelona'da yeni bir yapılanma var, artık her şey mümkün. Sahip olduğumuz özel gücü geri kazanıyoruz. Tüm üst düzey oyuncular Barcelona'ya gelmek istiyor. Hem spor hem de ekonomik açıdan dikkate almamız gereken çok şey var. İyi bir ilerleme kaydettik." dedi.

Transferde seçeneklerini değerlendirdiklerini dile getiren Barcelona Başkanı, "Ferran Torres'i kadromuza kattığımız için mutluyuz. Sessiz ve derinden ilerliyoruz. Transfere şu an daha da yoğunlaştık ve seçeneklerimizi değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.