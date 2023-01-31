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Spor

Joao Cancelo'nun yeni adresi belli oldu! Bavyera ekibi...

Manchester City'nin Portekizli savunma oyuncusu Joao Cancelo, Pep Guardiola ile yaşadığı tartışma sonucunda takımdan ayrılmak istediğini söylemişti. Bunun üzerine Bayern Münih yıldız oyuncuyu 6 aylığına kadrosuna kattığını duyurdu.

IHA31 Ocak 2023 Salı 15:28 - Güncelleme:
Joao Cancelo'nun yeni adresi belli oldu! Bavyera ekibi...
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Bayern Münih, Manchester City'den Portekizli savunma oyuncusu Joao Cancelo'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Manchester City'den 28 yaşındaki Joao Cancelo'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinde transfere dair açıklamalarda bulunan Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, "Joao Cancelo'nun artık Bayern adına oynayacağı için çok mutluyuz. Onu kiralık olarak kadromuza kattık ve sezon sonunda bonservisini alma olasılığımız var. Oyun tarzı ve dinamizmi ile sistemimize çok uyuyor. Tecrübesi ile takımımıza çok şey katacak. Joao'nun, şampiyonluklar kazanmak istediğimiz önümüzdeki haftalarda ve aylarda bize yardımcı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Joao Cancelo ise, "Bayern harika bir kulüp, dünyanın en iyilerinden biri ve şimdi bu takımda olağanüstü oyuncularla birlikte oynamak benim için çok büyük bir motivasyon olacak. Bu kulübün, şampiyonluklar için yaşadığını ve şampiyonluklar kazandığını biliyorum. Ayrıca başarıya olan açlığım da beni harekete geçiriyor. Bayern için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

2019 yılında transfer olduğu Manchester City'de 154 karşılaşmaya çıkan Portekizli oyuncu, bu maçlarda 9 gol kaydetti.

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