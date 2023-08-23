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Spor

Joao Cancelo adım adım Barcelona'ya

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Manchester City'de forma giyen Portekizli oyuncu Joao Cancelo'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

23 Ağustos 2023 Çarşamba 17:01 - Güncelleme:
Joao Cancelo adım adım Barcelona'ya
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Manchester City'nin sağ beki Joao Cancelo, Barcelona'ya transfer olmak için gün sayıyor. İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'nun haberine göre; Portekizli futbolcu, kulüplerin kendisi için anlaşmaya varmasını bekliyor.

Haberde'de Cancelo'nun bir Suudi Arabistan takımından da cazip teklif aldığı ancak Barcelona'ya gitme konusunda ısrarcı olduğu belirtildi.

Katalan takımı, yaklaşık 30 milyon Euro satın alma opsiyonuyla 1 sezonluğuna kiralamak istediği tecrübeli oyuncunun transferini hafta sonuna kadar bitirmeyi hedefliyor.

Joao Cancelo'nun Manchester City ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Cancelo geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Bayern Münih'te kiralık olarak geçirmişti.

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