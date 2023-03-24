Joao Cancelo, Julian Nagelsmann iddialarını şaşkınlıkla karşıladığını söyledi

EURO 2024 Elemeleri'nde Portekiz'in Lihtenştayn'ı 4-0 yendiği maçın ardından Broadcaster Sport TV'ye röportaj veren Bayern Münih'in yıldızı Joao Cancelo, Alman takımının teknik direktörü Nagelsmann'ın görevine son verildiği iddialarına çok şaşırdı.

Manchester City'den kiralık olarak Bayern Münih'e gelen Joao Cancelo, "Bunu bilmiyordum. Biraz şaşırdım. Koç Nagelsmann'a teşekkür etmek istiyorum, çünkü kulüp yönetimi gibi beni Bayern'de isteyen kendisiydi" dedi.

"KARİYERİNDE BOL ŞANS"

Bayern Münih'e geçtiğimiz yaz transfer sezonunda kiralık olarak katılan Cancelo sözlerini "Nagelsmann'a kariyerinde bol şans diliyorum" ifadeleriyle tamamladı.

NE OLMUŞTU?

Bayern Münih'te Julian Nagelsmann'ın görevine son verildiği iddia edilmişti. Genç teknik adamın yerine daha önce Borussia Dortmund'u da çalıştıran ve Chelsea ile Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu yaşayan Thomas Tuchel'in geleceği iddia edildi.