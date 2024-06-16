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Spor

Joao Cancelo'dan Çekya'ya karşı 'erken gol' uyarısı!

EURO 2024 F Grubu'nda Çekya ile karşılaşacak olan Portekiz'de yıldız futbolcu Joao Cancelo, maçtan önce dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AA16 Haziran 2024 Pazar 21:55 - Güncelleme:
Joao Cancelo'dan Çekya'ya karşı 'erken gol' uyarısı!
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda ilk maçına Çekya karşısında çıkacak Portekiz'in tecrübeli oyuncusu Joao Cancelo, rakibin agresif oyununa karşı erken gol bulmaları gerektiğini söyledi.

Portekiz Milli Takımı'nın kamp yaptığı Harsewinkel kasabasında düzenlenen basın toplantısına katılan Cancelo, "Çekya, uzun boylu ve harika atletizme sahip oyunculardan oluşan çok agresif bir takım. Hızlı hücumlarla işimizi çok zorlaştıracaklar. Topu kaybettiğimizde en iyi şekilde organize olmalıyız. Erken gol atarak planlarını bozup oyunu kontrol etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Turnuvaya iyi başlangıç yapmak istediklerini belirten 30 yaşındaki futbolcu, "Bence Almanya ve İspanya turnuvanın favorileri. Onlar dışında 3 veya 4 takım daha sayabiliriz. İlk maçta galip gelip turnuvaya iyi bir giriş yapmak istiyoruz. Bunu yapacak kalitede ekibe sahibiz. Takım içinde tecrübeli ve genç oyuncuların harmanlandığı çok iyi bir uyum var. Herkes birbirine saygı duyuyor. Antrenmanlar çok iyi gitti, doğru yoldayız. Umarım ilk maçı kazanabiliriz." diye konuştu.

EURO 2024 için tamamen motive olduğunu kaydeden Cancelo, "Yüzde yüz olarak milli takıma yardım etmeye odaklandım. Ailem ve beni sevenler adına burada başarılı olmak istiyorum. Portekiz Milli Takımı için elimden gelenin en iyisini yapacağım." yorumunu yaptı.

Türkiye'nin de bulunduğu F Grubu'nda mücadele edecek Portekiz, 18 Haziran Salı günü TSİ 22.00'de Almanya'nın Leipzig kentinde Çekya ile karşılaşacak.

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