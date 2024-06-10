Joao Cancelo'nun transferi netleşiyor

Manchester City'den geçen sezon Barcelona'ya kiralık olarak giden Joao Cancelo, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte İngiliz ekibine geri döndü.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İspanyol basınına verdiği röportajda Cancelo'nun geleceğiyle ilgili konuştu.

GUARDIOLA'NIN SÖZLERİ

Guardiola, "Barcelona ile görüşeceğiz ve en iyi çözümü bulmaya çalışacağız. Joao, Barcelona'da kalmak isterse ve kulüpler anlaşırsa Barcelona'ya geri dönecektir." ifadelerini kullandı.

BARCELONA PERFORMANSI

Barcelona'da geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan 30 yaşındaki Cancelo, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

30 yaşındaki Portekizli Cancelo'nun bonservisinin bulunduğu Manchester City ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.