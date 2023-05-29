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Spor

Joao Cancelo'ya sürpriz talip

Sezon başında Bayern Münih'e kiralık olarak transfer olan Joao Cancelo için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal talip oldu.

29 Mayıs 2023 Pazartesi 18:39 - Güncelleme:
Joao Cancelo'ya sürpriz talip
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Manchester City'nin sezonu Bayern Münih'te tamamlayan Portekizli yıldızı Joao Cancelo'ya Arsenal ve Barcelona talip oldu.

Bonservisi Manchester City'de bulunan Portekizli bek oyuncusu Joao Cancelo'nun talipleri artıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; sezonu Bayern Münih'te kiralık olarak tamamlayan Cancelo için Alman kulübünün 70 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı belirtilirken, Arsenal ve Barcelona'nın Cancelo için Manchester City'nin kapısını çalacağı ifade edildi. Haberde, Barcelona'nın Cancelo için yapacağı tekliften önce kulübün finansal durumunu gözden geçireceği aktarıldı.

Manchester City'nin satışına sıcak baktığı Cancelo, sezonun ikinci döneminde Bayern Münih ile çıktığı 15 lig maçında 1 gol 4 asist kaydetti.

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