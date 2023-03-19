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Spor

Joao de Deus: Alanya'da da Sevilla maçındaki hareketleri gördük

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 yenen Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Joao de Deus, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

19 Mart 2023 Pazar 22:32 - Güncelleme:
Joao de Deus: Alanya'da da Sevilla maçındaki hareketleri gördük
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Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşılaşmasının ardından kırmızı kart gördüğü için Jorge Jesus yerine, yardımcısı Joao de Deus, konuştu.

Jorge Jesus'un yardımcısı Joao de Deus maç sonu, "Oyuncuların hepsini tebrik ederim. Sevilla maçından 78 saat sonra bu maçı oynamak kolay değildi. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Sevilla maçında kaleci oyunu yavaşlattı, Alanya'da da aynı hareketleri gördük. Top toplayıcı çocuklar, topları geç verdi. Bu tarz durumlar bizi daha güçlü yapıyor." açıklamasını yaptı.

Yayıncı kuruluşa konuştuğu sırada Beşiktaş derbisiyle ilgili soruyu yanıtlayan Joao de Deus "Arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bizim için iyi olacak, dinleneceğiz. Daha sonra Beşiktaş maçını konuşmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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