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Spor

Joao de Deus: Kafamızı kaldırmamız gerekiyor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş'a 4-2'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Joao de Deus maç sonu açıklamalarda bulundu.

2 Nisan 2023 Pazar 23:55 - Güncelleme:
Joao de Deus: Kafamızı kaldırmamız gerekiyor
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Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joao de Deus, Beşiktaş'a 4-2 kaybettikleri derbi maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Portekizli antrenör, "Bana göre maçı değiştiren kilit an, kaçırdığımız penaltıydı. Takım oradan sonra konsantrasyonu kaybetti. Rakip takım her geldiğinde gol buldu. Evet, maça iyi başlamıştık. İyi bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarı çok kötü oynadık. Futbol bu. Yapmamız gereken şey, sorumluluğu üstlenmek. Taraftarlarımızı anlıyoruz. Bizler de çok mutsuzuz. Önümüzde başka maçlar var. Perşembe başka bir maç var. Kafamızı kaldırmamız gerekiyor." dedi.

"BİR AÇIKLAMA BULMAK ANLAMSIZ"

Deus, "Futbol bu. Maç içinde bir an bir gelişme takımı olumsuz etkileyebiliyor. Bugün de bu şekilde oldu. Şu anda bir açıklama bulmamız anlamsız. Çünkü zaten bir açıklaması yok. Biliyoruz neler yaşandığını, problemlerin neler olduğunu. Takım ilk yarıda iyi bir performans sergiliyordu. İkinci yarıda işler istediğimiz gibi gitmedi. Yapmamız gereken şey ayağa kalkmak." ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLAR KAZANMALIYIZ"

"Çalışmamız gerekiyor." diyen Deus, "Önümüzdeki maçları kazanmamız gerekiyor. Bizler de takımı tekrar motive etmeye çalışacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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