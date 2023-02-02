Joao de Deus: Sonucu hakemler belirledi

Jorge Jesus'un kırmızı kart görmedi nedeniyle Fenerbahçe Antrenörü Joao de Deus, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Joao de Deus, "İki takımı da tebrik ediyorum. Harika bir mücadele sergilediler. Oyun üstünlüğümüzün karşılığı bu olmamalıydı. Hakemler hakkında konuşmalıyız. Bu hakemler, bu maçın seviyesini kaldıramadılar. 25 şutumuz var, 27 ortamız var, yüzde 62 topla oynadık. Bu kadar istatistikleri yakaladıktan sonra kazanamamak üzücü oldu. Hataların da etkisi var. Kimin hataları? Hakemin hataları." dedi.

Portekizli antrenör, "İlk yarıda Mert'in golünde ihlali tespit edebilen VAR, Batshuayi ve Samet'e yapılan penaltıları göremedi. Adana Demirspor'un penaltısıyla birebir aynıydı. İki pozisyon da penaltı olmalıydı. Bunları görmek istemediler. Son pozisyonda faulü vermedi. Hocamız buna itiraz etti. Üzüntü verici bir durum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile olan puan farkının sorulması üzerine Deus, "6 puan, hızlıca kapanabilecek bir fark. Bu ligde her şey mümkün olabiliyor. Hala çok fazla maç var. Bu futbolu oynarsak, çok fazla maçı zorlanmadan kazanabiliriz. Elbette, hakemlik adına her şey normal şekilde devam ederse..." sözleriyle konuşmasını noktaladı.