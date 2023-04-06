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Spor

Joao Figueiredo: Buradan başımız dik çıktık

Başakşehir'in Brezilyalı forveti Joao Figueiredo, Galatasaray galibiyeti ardından açıklamalarda bulundu.

6 Nisan 2023 Perşembe 00:10 - Güncelleme:
Joao Figueiredo: Buradan başımız dik çıktık
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Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in Brezilyalı forveti Joao Figueiredo, Türkiye Kupası'nda eledikleri Galatasaray maçının ardından açıklamada bulundu.

Figueiredo maç sonu açıklamasında Galatasaray galibiyetiyle Avrupa kupaları hedeflerini sürdürdüklerini söyledi.

İşte Figueiredo'nun sözleri: "Galatasaray'a karşı oynamak çok zor. Kendi stadında oynamak daha da zor. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Seyirci Galatasaray'ı çok farklı şekilde itiyor. Ama buradan başımız dik çıktık. Hedefimiz kupa ve Avrupa."

Turuncu-lacivertlilerde 5 resmi maça çıkan başarılı futbolcu Joao Figueiredo 1 asist ile skora katkıda bulundu.

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