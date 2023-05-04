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Spor

Joao Figueiredo: Son dakika attığımız gol ile avantajı kazanmak çok önemliydi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü'ne karşı Başakşehir'e galibiyeti golünü getiren Joao Figueiredo maç sonu açıklamalarda bulundu.

4 Mayıs 2023 Perşembe 23:20 - Güncelleme:
Joao Figueiredo: Son dakika attığımız gol ile avantajı kazanmak çok önemliydi
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Başakşehir'e Ankaragücü maçında galibiyeti getiren golü atan Joao Figueiredo, maçın ardından konuştu.

Joao Figueiredo yaptığı açıklamada, "1 kişi eksik oynamak çok zordu. Son dakika attığımız gol ile avantajı kazanmak çok önemliydi." dedi.

Galatasaray ile oynayacakları maç için de konuşan başarılı oyuncu, "Şimdi dinlenmemiz ve önümüzdeki Galatasaray maçına hazırlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Edgar Ie ise "Başımızda çok iyi bir teknik direktör var. Bizi çok iyi yönetiyor. Eminim ki Galatasaray maçına da bizi iyi hazırlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Deniz Türüç de Galatasaray maçıyla ilgili, "2-3 hafta önce orada oynadığımızda kazandık. Yine kazanmaya gideceğiz. Bizim de dördüncülük hedefimiz var ve dediğim gibi kazanmaya gideceğiz." şeklinde konuştu.

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